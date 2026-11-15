„Ein wichtiges Signal für unsere Seniorenwohnheime sowie für die Bewohner und ihre Familien“, freut sich Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS).<BR \/><BR \/>Für die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten stellt das Land den Seniorenwohnheimen im Jahr 2027 über den sogenannten Einheitsbetrag zusätzliche Mittel von mehr als 6,5 Millionen Euro zur Verfügung. Vorgesehen ist eine Erhöhung um vier Euro pro Bett und Tag. Diese Unterstützung soll dazu beitragen, notwendige Erhöhungen der Kostenbeteiligung für die Bewohner zu begrenzen. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus trägt das Land für die Jahre 2026 und 2027 sämtliche bereits entstandenen und noch entstehenden Mehrkosten aus den Kollektivverträgen und den Inflationsanpassungen. Diese Mittel kommen im Wesentlichen den Lohnerhöhungen der Mitarbeitenden zugute und werden den Seniorenwohnheimen im Laufe des Jahres 2027 ausbezahlt. <BR \/>Im Gegenzug beteiligen sich die Seniorenwohnheime gemäß der Vereinbarung für die Jahre 2025, 2026 und 2027 im Jahr 2027 mit zusätzlichen zwei Euro pro Bett und Tag. <BR \/><BR \/>Bei einer Informationstagung am Freitag in Bozen wurde den Seniorenwohnheimen die Tagessatzgestaltung für 2027 vorgestellt. „Ein wichtiges Signal für unsere Seniorenwohnheime sowie für die Bewohner und ihre Familien“ nannte Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS), die zusätzliche Unterstützung seitens des Landes.<BR \/><BR \/>Und Soziallandesrätin Rosmarie Pamer betonte: „Angesichts der gestiegenen Kosten ist es uns wichtig, die Einrichtungen finanziell zu stärken und gleichzeitig die Bewohner sowie ihre Familien möglichst zu entlasten.“<BR \/><BR \/>„Die Übernahme der Mehrkosten, die aus den Kollektivverträgen und auch aus verschiedenen Preissteigerungen entstehen, seitens des Landes leistet einen Beitrag dazu, dass die Tarife in unseren Altersheimen möglichst niedrig bleiben“, unterstrich gestern auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, „gerade in einer Zeit, in der die Bevölkerung unter der hohen Inflation leidet.“<BR \/><BR \/>Und noch eine gute Nachricht gibt es aus den Reihen der Südtiroler Seniorenwohnheime: Die Zahl der verfügbaren Betten ist um 54 angestiegen – auf nun insgesamt 4.659 Betten.