Hilfe für Taifun-Opfer auf den Philippinen

Bei dem Taifun „Rai“, der am Donnerstag und Freitag mehrere philippinische Inseln verwüstet hat, handelt es sich um den heftigsten Wirbelsturm dieses Jahres: Zahlreiche Dächer flogen von Häusern, Strommasten stürzten um und mehrere Dörfer wurden überflutet. In vielen Gebieten wurden die Stromversorgung und das Telefonnetz lahmgelegt. Auch Krankenhäuser wurden beschädigt.Die Caritas Philippinen mobilisierte sofort Hilfeleistungen über ihre verschiedenen diözesanen Caritas-Organisationen. „Unsere Insel gehört zu den Hauptbetroffenen“, sagt Pater Alex Cola, Direktor der diözesanen Caritas Cebu. „Es fehlt deshalb an allem: an Wasser, Nahrung, Medikamenten und vor allem Material für Notunterkünfte.“Um Ersthilfe leisten zu können, hat die Caritas Diözese Bozen-Brixen daher 5000 Euro aus dem Katastrophenfond zur Verfügung gestellt. „Vergessen wir bei der Vorbereitung auf Weihnachten nicht die vielen Menschen auf den Philippinen, die durch den Taifun vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und dringend Hilfe brauchen“, ruft Caritas-Direktor Paolo Valente die Südtiroler Bevölkerung zur Solidarität mit den Taifun-Opfern auf.Wer helfen möchte, kann eine Spende auf eines der folgenden Konten mit dem Kennwort „Katastrophenhilfe“ überweisen oder online unter www.caritas.bz.it spenden.Raiffeisen Landesbank: IBAN: IT42F0349311600000300200018Südtiroler Sparkasse: IBAN: IT17X0604511601000000110801Südtiroler Volksbank: IBAN: IT12R0585611601050571000032Intesa Sanpaolo: IBAN: IT18B0306911619000006000065

stol