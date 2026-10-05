Die Initiative hat das Ziel, psychologische Dienstleistungen und Fachwissen direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen. Der Einsatzwagen auf dem Bozner Waltherplatz soll einen niedrigschwelligen Raum für Gehör, Orientierung und persönlichen Austausch schaffen, der allen Interessierten offensteht.<h3>Niedrigschwellige Beratung und Kampf gegen Stigmatisierung<\/h3>Den ganzen Tag über stehen die Fachkräfte des Roten Kreuzes für Fragen, Ängste und Anliegen rund um das mentale Wohlbefinden zur Verfügung. Neben individuellen Orientierungsgesprächen informieren sie auch über bestehende Hilfsangebote und Anlaufstellen in der Region.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus möchte das Rote Kreuz mit der Aktion zu einem offenen Umgang mit mentaler Gesundheit beitragen. Durch die sichtbare Präsenz im Stadtzentrum soll die Vorsorge gestärkt und dem Stigma entgegengewirkt werden, das mit der Inanspruchnahme psychologischer Unterstützung oft noch immer verbunden ist.