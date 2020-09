Hilferuf aus vielen Altersheimen: Einsamkeit und Verzweiflung

Angehörige von Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen machen Druck auf allen Ebenen, berichtet der Primar für Geriatrie am Meraner Krankenhaus, Dr. Christian Wenter.„Sie wenden sich an die Volksanwaltschaft, den Bischof und den Landeshauptmann.“ Landesrätin Waltraud Deeg verspricht, sich um Verbesserungen zu bemühen.In einer WhatsApp-Botschaft an die „Dolomiten“ ist von einer „unzumutbaren Situation“ in den Altersheimen die Rede.

hof