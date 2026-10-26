Jeden Tag versuchten sie, ihr Bestes zu geben, um Kinder und Jugendliche auf das Leben vorzubereiten, ihnen Wissen, soziale Kompetenzen, Selbstbewusstsein, Fertigkeiten und Engagement als Werkzeuge für ihre Zukunft in die Hände zu legen, heißt es im Schreiben. <BR \/>Dennoch würden immer weniger Schüler diese Ziele erreichen: „Dazu können wir uns die PISA- und INVALSI-Ergebnisse anschauen, aber eigentlich erleben wir es tagtäglich in unseren Klassen.“ Die Gründe: gestiegene Komplexität, mehr Kinder mit Diagnosen oder psychischen Problemen, Migration, sprachliche Defizite, aber auch zeitraubende Bürokratie, fehlendes Personal und zahlreiche Zusatzaufgaben. „Wir Lehrpersonen beobachten eine rasante Entwicklung unserer Schule, die wir nicht akzeptieren können. <BR \/>Die Kinder können sich nicht wehren, sie sind dem System ausgeliefert, aber wir Lehrer können es und tun es auch. Wir geben Ihnen ein Versprechen: Wir geben unser Bestes“, schreibt die Gruppe. <BR \/><BR \/>Aber die Bedingungen, unter denen die Kinder in der Schule arbeiten müssten, seien in vielen Bereichen einem Land wie Südtirol nicht mehr würdig. <BR \/><BR \/>Die Situation spitze sich an vielen Schulen derart zu, dass normales Unterrichten, konzentriertes Arbeiten und positive soziale Erfahrungen kaum mehr möglich seien. „An einem Tag liest man in Zeitungen von Lehrpersonen, die Waffen an Schulen konfiszieren oder Drogendealer vor dem Schultor melden, und am nächsten Tag hört man von unseren politischen Vertretern: Schule kann nicht alles leisten!“, berichten die Lehrpersonen weiter. <BR \/><BR \/>Die Worte klängen wie Hohn in den Ohren aller Betroffenen. „In dieser sich schnell wandelnden Welt hat Europa, hat Südtirol als Versicherung für die Zukunft zwei Dinge: kluge Köpfe und Zusammenhalt“, schreiben sie weiter und versichern: „Unser Aufbegehren ist kein leichtfertiges, sondern ein Hilferuf – für die Kinder, die uns anvertraut sind, und für die Zukunft unseres Landes.“ <BR \/><BR \/>Abschließend appellieren die Lehrer der Vinschger Initiativgruppe an die Eltern: „Stehen Sie gemeinsam mit uns ein für eine bessere Bildung unserer Kinder und Jugendlichen.“<BR \/><BR \/><b>Lehreranliegen: „Das brauchen Südtirols Schüler“<\/b><BR \/><BR \/>“ In ihrem Brief an die Eltern listet die Initiativgruppe drei zentrale Forderungen auf, von denen sie überzeugt ist, dass die Umsetzung zentral ist für Südtirols Kinder und Jugendliche: <BR \/><BR \/>„Lehrpersonen, die Zeit für sie haben. Sie brauchen in allen Schulstufen, auch in der Mittel- und Oberschule, die Möglichkeit, in Kleingruppen zu arbeiten, damit Ruhe und echte Förderung wieder für alle möglich werden. Das gelingt nur mit genug Zeitressourcen pro Lehrkraft, sonst entsteht ein Unterricht im lauwarmen Mittelmaß, das niemandem gerecht wird.“<BR \/><BR \/> „Mehr Sprachförderung durch geschultes Personal und psychosoziale Unterstützung durch Schulsozialpädagogen, Counselor und Psychologen.“ <BR \/><BR \/>„Gute Lehrpersonen, die wir ohne konkurrenzfähige Gehälter nicht ins Land holen oder halten können.“<BR \/><BR \/><BR \/><b>Die Reaktion des Landesrates: Begriff „unwürdig„ weise ich entschieden zurück<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>„Es ist legitim, auf Probleme hinzuweisen. Aber dass unsere Kinder unter „unwürdigen Bedingungen„ in der Schule arbeiten müssten, das muss ich ganz entschieden zurückweisen“: Bildungslandesrat Philipp Achammer ist vor allen Dingen über diese Aussage im Brief der Initiativgruppe „Qualitätsmarke Bildung Südtirol“ verärgert. Damit schieße man vonseiten der Lehrer doch übers Ziel hinaus.<BR \/>Und noch etwas verstimmt den Landesrat: „Man kann vieles sagen und an der Schule bemängeln, aber sicher nicht, dass nichts getan würde. Das ist einfach nicht wahr, und den Eindruck zu erwecken, ist nicht richtig.“<BR \/><BR \/>Dass die Schule vor Herausforderungen stehe, so Achammer, leugne niemand. „Wir reagieren und bringen neue Maßnahmen auf den Weg. Woche für Woche wird daran gearbeitet, Lösungen zu finden“, erklärt er. Als Beispiele nennt er den Ausbau der Schulsozialpädagogik, die Aufstockung im Bereich Inklusion, die geplanten Kindertagesheime...<BR \/>Allerdings stellt er auch klar: „Schule allein kann die Probleme nicht lösen.“ Und er greift zum besseren Verständnis zu einem Bild: „Unsere Kinder kommen mit unterschiedlich schweren Rucksäcken ins Bildungssystem. Gefüllt werden diese außerhalb der Schule. Abgeladen werden sie in der Schule“, etwa beim Thema Integration. „Wir müssen uns auch einmal fragen: Was machen wir als Gesellschaft falsch?“, mahnt er.