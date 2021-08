Himmlisches Feuerwerk – Es regnet wieder Sternschnuppen

Gerade in den Nächten zum 12. und 13. August lohnt der Blick gen Himmel besonders. Dann erreicht der Meteorstrom der Perseiden nämlich seinen Höhepunkt.Dieses Jahr sind die Bedingungen besonders günstig, denn des Mondes Licht stört dieses Jahr nicht . Die noch dünne Mondsichel geht am Abend des 12. August um kurz nach halb elf Uhr unter, die restliche Nacht bleibt mondlos. Damit hellt er den Nachthimmel nicht auf und stört nicht den Blick auf die verglühenden kosmischen Staubteile.Unter optimalen Bedingungen kann man so alle ein bis zwei Minuten einen Meteor – viele noch dazu mit einem langen, manchmal sogar leicht farbigen Schweif – über den Himmel huschen sehen.Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin ist der Blick in den Sternenhimmel in den beiden kommenden Nächten nicht von Wolken versperrt. „Die Voraussetzungen sind sehr gut, 2 sternenklare Nächte stehen uns bevor“, so der Experte. „Man kann sich die Wünsche also schon bereitlegen“, fügt er schmunzelnd hinzu.Falls auch Sie das Himmelsspektakel beobachten und dabei auch noch Fotos machen: Schicken Sie uns doch Ihre schönsten Bilder des Sternschnuppenregens der Perseiden an [email protected] Der Meteorstrom wird auch „Tränen des Laurentius“ genannt, weil sein Erscheinen mit dem Namenstag des Märtyrers Laurentius am 10. August zusammenfällt und als Tränen des Himmels über dessen Martyrium gedeutet wurden. Die Perseiden scheinen aus dem Sternbild Perseus zu kommen, doch sie sind eine Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, in die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eintaucht.Der Komet wurde am 19. Juli 1862 unabhängig voneinander von Lewis Swift und Horace Tuttle entdeckt und braucht für einen Umlauf um die Sonne rund 133 Jahre. Das nächste Mal dürfte er von der Erde aus im Jahr 2126 sichtbar werden.Was in der Erdatmosphäre verglüht, sind Brösel des Kometen, die er auf seiner Umlaufbahn verliert. Jedes Jahr im August kreuze die Erde diese kosmische Trümmerspur, und die Kometenpartikel fallen auf die Atmosphäre wie Regentropfen auf eine Autoscheibe. Sie verglühen dann 100 bis 80 Kilometer über der Erdoberfläche. Einige Partikel seien hell genug, um sie selbst bei störendem Licht in Städten sehen zu können.Besser ist aber logischerweise, einen dunklen Standort ohne störendes Licht aufzusuchen und auch Geduld mitzubringen. Die Sternschnuppen werden wohl in Schüben kommen, und die Augen müssten sich auch erst einmal an die Dunkelheit der Nacht gewöhnen.

vs/dpa