Sofort wurde über den Notruf 112 Alarm geschlagen: Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 sowie die Freiwilligen der Ortsstelle Stuls der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung im CNSAS wurden alarmiert. Aufgrund des dichten Nebels gestaltete sich der Einsatz der Rettungskräfte äußerst schwierig.<BR \/><BR \/>Schließlich gelang es, die schwer verletzte Frau, die gut ausgerüstet war, aus ihrer misslichen Lage zu befreien, zu versorgen und dann mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus zu fliegen.