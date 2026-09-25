<BR \/>Die Verhaftung erfolgte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, wonach sich in der Wohnung möglicherweise Personen aufhalten, die nicht zu deren Nutzung berechtigt sind. Bei der Kontrolle trafen die Einsatzkräfte tatsächlich zwei Personen an, die sich unbefugt in der Wohnung aufhielten, wie die Stadtpolizei in einer Aussendung schreibt.<BR \/><BR \/>In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte drei Präzisionswaagen mit Rückständen eines weißen Pulvers. Bei der anschließenden genaueren Durchsuchung der Wohnung wurden insgesamt 95,9 Gramm Kokain sichergestellt. Die Drogen waren laut Aussendung auf vier Päckchen unterschiedlicher Größe verteilt. Der Mann wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt.<BR \/><BR \/>Das Wohnbauinstitut und die Stadtpolizei führen auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung regelmäßig Kontrollen in Sozialwohnungen durch. Dadurch will man missbräuchliche Nutzungen verhindern und sicherstellen, dass sich nur anspruchsberechtigte Personen in den Wohnungen aufhalten. Durch diese Zusammenarbeit kann schneller im Falle missbräuchlicher Nutzung vorgegangen werden.