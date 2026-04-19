Samstagabend ist die Sicherstellung eines offensichtlich manipulierten Behältnisses in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) bekannt geworden. Eine Probe des sichergestellten Produkts wurde positiv auf Rattengift getestet, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.<BR \/><BR \/>„Dieses Gläschen war von einem Kunden gemeldet worden, ein Verzehr hat nicht stattgefunden“, hieß es vonseiten der Polizei. Bei dem vom Landeskriminalamt Burgenland sichergestellten Gläschen handelt es sich laut einer Aussendung um „Karotten mit Kartoffeln 190 Gramm“, also um jenes Produkt, das vom am Freitagabend getätigten Rückruf umfasst ist. Der Inhalt wurde am Samstagnachmittag unter Mitwirkung des Bundeskriminalamts untersucht und positiv auf Rattengift getestet.<BR \/><BR \/>In Tschechien und der Slowakei seien ebenfalls markierte Gläser polizeilich sichergestellt worden, hieß es in der Aussendung. „Erste Laboruntersuchungen ergaben bei diesen Produkten einen giftigen Zusatzstoff. Zudem wurde berichtet, dass manipulierte Gläser verdorben riechen würden“, teilte die burgenländische Polizei mit.<h3>\r\nLaufende Ermittlungen in Deutschland<\/h3>Verwiesen wurde weiters auf laufende Ermittlungen in Deutschland. In diesem Zuge seien nämlich die heimischen Behörden darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass sich eventuell verunreinigte Hipp-Gläser im Raum Eisenstadt im Umlauf befinden könnten. <BR \/><BR \/>Die weiteren Erhebungen in Österreich werden vom Landeskriminalamt Burgenland in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt geführt. Einen Verdächtigen gibt es derzeit nicht.