Historisch: NASA-Sonde „Lucy“ startet erstmals zu Jupiter-Asteroiden

Mit der NASA-Sonde „Lucy“ soll am Samstag (11.34 Uhr MESZ) erstmals ein Flugkörper zu den Asteroiden des Jupiters aufbrechen. Mithilfe einer „Atlas V“-Rakete soll „Lucy“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde NASA. Die Mission ist auf 12 Jahre angelegt, insgesamt soll „Lucy“ rund 6,5 Milliarden Kilometer zurücklegen.Die mehr als 14 Meter lange Sonde, die mit Treibstoff und via Solarzellen aufladbarer Batterien betrieben wird, soll unter anderem an 7 der sogenannten Jupiter-Trojaner eng vorbeifliegen.Jupiter-Trojaner sind Asteroiden, die die Sonne auf der gleichen Bahn wie der Jupiter umkreisen - ein Schwarm eilt ihm voraus, einer folgt ihm hinterher. Sie gelten als „Fossile der Formierung der Planeten“, weswegen sich die NASA von der Mission neue Erkenntnisse über die Entstehung der Planeten und unseres Sonnensystems erhofft.Der Start der NASA-Sonde „Lucy“ kann am heutigen Samstag im Livestream um 11.34 Uhr MESZ mitverfolgt werden.

apa/stol