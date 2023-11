Filmproduzentin Marina Cicogna ist tot

Marina Cicogna, eine historische Filmproduzentin und die erste Frau in Italien, die sich in einem vorwiegend m√§nnlichen Umfeld etablieren konnte, ist im Alter von 89 Jahren in Rom gestorben.Sie produzierte einige der wichtigsten italienischen Filme, darunter ‚ÄěMetti, una sera a cena‚Äú von Giuseppe Patroni Griffi und ‚ÄěIndagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto‚Äú von Elio Petri, der 1971 den Oscar f√ľr den besten ausl√§ndischen Film erhielt.Ihre au√üergew√∂hnlichen Erfahrungen und ihre Karriere wurden in dem Dokumentarfilm Marina Cicogna aus dem Jahr 2021 festgehalten.