Ein besonderer Moment für die Dompfarre am Bozner Dom: Erstmals leitet eine Frau eine Wort-Gottes-Feier. Ein kleiner Schritt – und doch ein sichtbares Zeichen für den Wandel in der Kirche.<BR \/><BR \/><BR \/>Wer am Samstagabend um 18 Uhr zur Vorabendmesse in den Bozner Dom geht, wohnt einer Premiere bei: Erstmals wird mit Maja Clara eine Frau am Altar stehen und eine Wort-Gottes-Feier leiten. Der große Unterschied zu einem Gottesdienst mit einem Priester liegt darin, dass es bei der Wort-Gottes-Feier keine Eucharistie gibt – im Mittelpunkt steht das gemeinsame Gebet.<BR \/><BR \/><BR \/>„Bozen ist in dieser Hinsicht etwas spät dran. In anderen Pfarrgemeinden finden solche Wort-Gottes-Feiern bereits regelmäßiger statt“, erklärte Dekan Bernhard Holzer (im Bild) gestern gegenüber den „Dolomiten“. In Bozen gebe es derzeit sieben Leiterinnen und Leiter von Wort-Gottes-Feiern: Maja Clara, Hans Duffek, Elke Gruber, Otto Kasseroler, Gabi Pichler, Kathrin Walder und Werner Wallnöfer. „Sie leiten bereits solche Feiern, etwa in den Seniorenwohnheimen. Nun hat der Pfarrgemeinderat entschieden, dass die Laien – so werden sie genannt – auch im Bozner Dom ihren Dienst ausführen dürfen“, betonte Holzer.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Entscheidung sei getroffen worden, um auch in Zukunft regelmäßig einen Gottesdienst feiern zu können. Bekanntlich herrscht – nicht nur in Bozen – großer Mangel an Priestern. „In der Probephase haben wir sieben Termine für das laufende Jahr festgelegt. Künftig könnten Wort-Gottes-Feiern regelmäßiger stattfinden“, unterstrich Holzer. „Wer sich bewusst für eine Eucharistiefeier entscheiden möchte, kann an jenen in den Ordenskirchen teilnehmen“, erinnerte der Dekan.<BR \/><h3>\r\nVoraussetzung: 16-tägiger Lehrgang an der Hochschule in Brixen<\/h3><BR \/>Um Wort-Gottes-Feiern leiten zu können, besuchen Laien einen 16-tägigen Lehrgang an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen. Dabei entsendet der Pfarrgemeinderat engagierte Mitbürger zu diesem Kurs, der seit dem Jahr 2000 angeboten wird. Bevor ein Laie eine Wort-Gottes-Feier leiten darf, muss der Bischof die Beauftragung dazu erteilen. Den 16-tägigen Lehrgang haben bisher etwa 500 Personen erfolgreich abgeschlossen – 65 Prozent davon Frauen.