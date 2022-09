Historisches Klimaschutzgesetz: Kohleland Australien macht ernst Historisches Klimaschutzgesetz: Kohleland Australien macht ernst

Ob Hochwasser oder Buschbrände: Australien leidet immens unter dem Klimawandel. Ex-Premier Scott Morrison stand wegen seines zögerlichen Vorgehens heftig in der Kritik. Sein Nachfolger Anthony Albanese will es besser machen – per Gesetz. Aber es gibt Bedenken. + Von Michelle Ostwald