Die zunehmenden Hitzeperioden stellen den Arbeits- und Gesundheitsschutz vor neue Herausforderungen. Um die bisherigen Erfahrungen auszuwerten und den weiteren Handlungsbedarf zu analysieren, hat Arbeits-Landesrätin Magdalena Amhof für kommende Woche eine Sitzung einberufen. <BR \/><BR \/>Bereits Anfang Juni hatte das „Landeskomitee für die Koordinierung der Präventionsmaßnahmen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz“ das Vorgehen in Sachen Präventions- und Kontrollmaßnahmen zum Hitzeschutz abgesteckt. <BR \/><BR \/> „Wir haben damals unter anderem die bestehenden Leitlinien zum Hitzeschutz nochmals erläutert und gemeinsame Kontrollen in den Bereichen mit erhöhter Hitzebelastung vereinbart. Diese Kontrollen laufen bereits auf Südtirols Baustellen und in den Betrieben“, berichtet Amhof. Ziel sei es, die Umsetzung der gesetzlich vorgesehenen Präventionsmaßnahmen in den Betrieben zu begleiten und zu überprüfen.<BR \/><BR \/>Kommende Woche soll nun im Rahmen einer Folgesitzung eine erste Bilanz gezogen werden. „Mir ist wichtig, dass wir Maßnahmen zum Hitzeschutz mit allen beteiligten Institutionen und Sozialpartnern abstimmen, Erfahrungen teilen und die Präventions- und Kontrollarbeit laufend weiterentwickeln, um wirksame und auch langfristig tragfähige Lösungen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu definieren“, sagt Amhof. Das Landeskoordinierungskomitee biete dafür den richtigen Rahmen.<BR \/><BR \/>Forderungen nach parallelen Sonder-Arbeitsgruppen hält Amhof für wenig sinnvoll: „Ein weiterer Arbeitstisch würde lediglich bereits erfolgte Austausche wiederholen. Das Thema wird bereits genau dort behandelt, wo es hingehört.“<BR \/><BR \/>Das Landeskoordinierungskomitee ist das gesetzlich vorgesehene Gremium zur Koordinierung aller Präventionsmaßnahmen im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Darin arbeiten unter anderem das Arbeitsinspektorat, der betriebliche Dienst für Arbeitsmedizin des Südtiroler Sanitätsbetriebes, INAIL, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften sowie weitere zuständige Institutionen zusammen.