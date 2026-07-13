Die vergangene Nacht war die zweitwärmste Nacht dieses Sommers <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/keine-erholung-moeglich-zweitwaermste-nacht-des-sommers-liegt-hinter-uns" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Auch tagsüber bleibt es am Montag heiß. „Am Abend sind in der schwülwarmen Luft gebietsweise Gewitter möglich, die lokal auch stark sein können“, meldet der Landeswetterdienst. <h3>\r\nGewittrige Regenschauer am Dienstag<\/h3>Am morgigen Dienstag ziehen schon in der ersten Tageshälfte dichtere Wolken und gewittrige Regenschauer durch. Im Tagesverlauf lockert es auf und zeitweise scheint die Sonne. In der schwülwarmen Luft können sich laut Prognosen aber wieder lokale Regenschauer und Gewitter bilden. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>