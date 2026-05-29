Die Familie – Vater, Mutter und zwei Kinder – startete gegen 11:00 Uhr gut ausgerüstet und motiviert in den bekannten Klettersteig Hoachwool. Der Aufstieg dauerte jedoch länger als erwartet. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318143_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gegen 16:30 Uhr kam die Familie schließlich nicht mehr weiter, da die Hitze einem Familienmitglied so stark zugesetzt hatte, dass ein Weitergehen nicht mehr möglich war. Daraufhin setzten sie einen Notruf ab.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318146_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Bergrettung Meran nahm telefonisch Kontakt mit der Familie auf und klärte die Situation. Da sich die Klettersteiggeher bereits nahe dem Ausstieg befanden, wurde die Rettung von oben organisiert. Acht Bergretter stiegen vom Ausstieg zur Familie ab, sicherten die Betroffenen und begleiteten sie anschließend wieder nach oben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318149_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach der erfolgreichen Rettung wurde die Familie mit dem Einsatzfahrzeug zurück ins Tal zu ihrem Fahrzeug gebracht. Der Einsatz konnte nach über zwei Stunden erfolgreich beendet werden.<BR \/><h3>\r\nHier die Dankesmeldung der deutschen Familie<\/h3>„Hallo ihr Lieben! Wir sind gut nach Hause gekommen und sind euch unendlich dankbar! Vielen, vielen lieben Dank für euren heutigen Job für uns! Ohne euch wären wir nicht gesund nach Hause gekommen! Ihr seids a super Team, aber wir würden euch bitte nicht mehr im, sondern lieber nach dem Klettersteig wiedertreffen! Schönen Abend euch und tausend Dank, Katharina, Magdalena, Christian und Claudia“