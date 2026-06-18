„Viele Seniorinnen und Senioren leben alleine und sind den extremen Temperaturen schutzlos ausgeliefert. Deshalb bitte ich alle Familien, Nachbarn und Freunde: Schaut regelmäßig nach euren Eltern und älteren Angehörigen und sorgt dafür, dass sie sich an einem kühlen und sicheren Ort aufhalten können“, appelliert der Vorsitzende der Generation 60+, Otto von Dellemann.<BR \/><BR \/>Besonders gefährdet sind ältere Menschen, deren Körper Hitze schlechter ausgleichen kann. Bereits wenige Tage mit sehr hohen Temperaturen können zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Die Generation 60+ fordert deshalb rasche und konkrete Maßnahmen. Dazu gehörten vor allem verbindliche Hitzeaktionspläne zum Schutz älterer Menschen und Pflegebedürftiger, ein unkomplizierter Tages- oder Stundenaufenthalt in klimatisierten Seniorenwohnheimen sowie die Öffnung weiterer öffentlicher, klimatisierter Räume für Senioren. <BR \/><BR \/>„Hitze ist kein vorübergehendes Sommerproblem mehr. Sie stellt eine ernstzunehmende Gefahr dar. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Verantwortung sind. Kein älterer Mensch darf während einer Hitzewelle alleine gelassen werden“, betont Otto von Dellemann.