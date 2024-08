Hitzerekord!

„ Dieser August bleibt bis zum Schluss heiß. ” — Dieter Peterlin, Meteorologe

Auch Anfang September über 30 Grad

Seit 174 Jahren, also seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen, war der August nur einmal so heiß wie heuer, nämlich im Jahr 2003.Und es bleibt heiß: „Dieser August bleibt bis zum Schluss heiß“, so Peterlin.Und auch zu Beginn des neuen Monats September bleibt es hochsommerlich. So wird in den ersten Septembertagen jeweils die 30-Grad-Marke übertroffen.Sommer, Sonne, Sonnenschein und extreme Hitze : Letztere kann schnell zur Gefahr werden –