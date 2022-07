Hitzerekorde: Heißer war es (noch) nie Hitzerekorde: Heißer war es (noch) nie

Der Sommer ist heiß und trocken – einen kühlen Kopf bewahren ist hier nicht immer leicht. Kein Wunder, denn die Temperaturen verweilen in vielen Regionen, auch in Südtirol, seit geraumer Zeit auf einem hohen Niveau. In Teilen Europas werden neue Hitzerekorde erwartet. So etwa aktuell in Großbritannien. s+ zeigt aktuell (noch) gültige Hitzerekorde – dabei zeigt sich: Auch in Südtirol wurde die 40-Grad-Marke schon überschritten. + Von David Hofer