Hitzewelle Adieu: In Südtirol wird es jetzt kühler

„ Bei solchen Luftmassen-Wechseln können immer wieder turbulente Gewitter, begleitet von Starkregen, Blitzen und Sturmböen, entstehen. ” — Dieter Peterlin, Landesmeteorologe

Für diesen Sommer dürften die Tage mit Temperaturen um die 40 Grad gezählt sein – doch das Wetter bleibt immer für Überraschungen gut. - Foto: © shutterstock

Am gestrigen Montag gegen 19 Uhr zogen die ersten Unwetter durch den Obervinschgau. Diese breiteten sich anschließend in weite Teile Südtirols aus – und betrafen diese ganz unterschiedlich. Am meisten Niederschlag fiel beispielsweise an der Wetterstation in Gargazon: 45 Liter pro Quadratmeter wurden dort gemessen.Die höchste Windgeschwindigkeit wurde hingegen ganz im Süden des Landes registriert: In Salurn erreichte der Wind eine Stärke von rund 86 Stundenkilometern.Zudem gab es in Südtirol einen neuen Blitzrekord für das Jahr 2022: „Um die 2600 Blitze wurden gestern insgesamt gezählt – so viele wie noch nie in diesem Jahr“, berichtet Peterlin.„Untertags war es noch einmal sehr heiß und schwül, bevor die Kaltfront von Nordwesten kommend Richtung Südtirol zog: Diese hat die Hitze beendet. Jedoch können bei solchen Luftmassen-Wechseln immer wieder turbulente Gewitter, begleitet von Starkregen, Blitzen und Sturmböen, entstehen – wie es auch gestern schlussendlich der Fall war“, erklärt Peterlin.„Die Kaltfront bringt kühlere Luft vom Atlantik: Somit sind die Temperaturen nun der Jahreszeit entsprechend auf einem normalen Niveau – um die 30 Grad. Die Extremwerte von um die 38 Grad, die wir auch noch gestern in Teilen des Landes gemessen haben, sind somit fürs Erste Geschichte.“Ein solches Unwetter wie gestern wird es laut Peterlin diese Woche nicht mehr geben: „In unterschiedlichen Teilen des Landes wird es die nächsten Tage immer wieder zu Gewitter kommen – aber diese fallen definitiv nicht so stark aus wie jenes vom Montag. Aller Voraussicht nach werden die Gewitter während der Abendstunden durch das Land ziehen – untertags dominiert hingegen die Sonne.“Auch für die Landwirtschaft gibt es vorläufig gute Nachrichten: „Hagelgewitter wird es kurzfristig gesehen keine geben. Die Energie in der Atmosphäre, die für das Entladen heftiger Gewitter sorgt, ist nach dem gestrigen Unwetter vorerst einmal ausgeschöpft“, versichert Wetterexperte Peterlin.Auf die Frage, ob die hohen Temperaturen der letzten Wochen diesen Sommer noch einmal zurückkehren könnten, antwortet der Landesmeteorologe wie folgt: „Ich bin diesbezüglich lieber vorsichtig. Prinzipiell wird es im August nicht mehr so heiß – aber ich kann mich da an eine besondere Ausnahme aus dem Jahre 2003 erinnern: Damals wurden im August stolze 40,1 Grad gemessen. Solche Werte sind natürlich äußerst ungewöhnlich und wir werden sie heuer höchstwahrscheinlich nicht mehr erreichen – jedoch wird es sicher noch den ein oder anderen heißen Tag geben: denn der Sommer ist schließlich noch nicht vorbei.“Am Mittwoch wird es im Norden Italiens unbeständig mit Gewittern am Morgen. Im Apennin und an der Adriaküste sind am Nachmittag Gewitter vorhergesagt. Im Süden bleibt es sonnig und warm.Am Donnerstag werden in den Alpen Gewitter erwartet. Auch im Apennin sind vereinzelte Regenschauer möglich. Im Süden Italiens bleibt es hingegen unbeständig.Für Freitag wird ausschließlich im Norden mit Gewittern gerechnet. Am Samstag und Sonntag wird dann überall in Italien die Sonne die Oberhand gewinnen.