Wie lange dauert die Hitzewelle in Südtirol an?

Südtirol schwitzt. Schuld ist eine afrikanische Hitzewelle, die von Afrika über Spanien und Frankreich nach Südtirol gelangt ist. „Die Hitzewelle ist zuerst über Westeuropa gezogen und hat jetzt Mitteleuropa erreicht“, sagt Peterlin.„Ob die Hitzewelle bald weiterzieht, ist nicht vorhersehbar. Man weiß aber, dass es die ganze Woche heiß bleiben wird. Nur am Mittwoch gehen die Temperaturen etwas zurück.“Erst morgen, am 21. Juni, ist astronomischer Sommerbeginn, aber Südtirol befindet sich bereits jetzt im Hochsommer. „Ein Zeichen dafür, dass die Sommer immer länger werden und vor allem heißer. Für Juni sind die jetzigen Temperaturen überdurchschnittlich hoch. 35 Grad gibt es normalerweise erst im Juli oder August. Schuld daran ist der Klimawandel“, so Peterlin.„Für Sommerliebhaber ist ein längerer Sommer vielleicht keine schlechte Nachricht. Nur bedeutet das auch, dass der Hochsommer noch heißer wird und das wird sicher unangenehm, vor allem wenn man in Bozen oder Meran lebt“, sagt Peterlin.Die hohen Temperaturen sorgen außerdem für Dürren, Waldbrandgefahr und Wasserknappheit. In Tisens wurde zum Beispiel der Trinkwassernotstand bereits jetzt ausgerufen. Der Hochsommer steht aber noch bevor. Auch die Waldbrandgefahr ist in diesen Tagen akut. Gegen Hitze helfen die klassischen Tipps, wie viel trinken, die Nachmittagssonne vermeiden und die Wohnung gut zu lüften. Wer Zeit hat, kann sich auch am See abkühlen. Hier lesen Sie weitere Tipps, um gut durch die heißen Tage zu kommen.