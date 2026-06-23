Südtirol erlebt derzeit eine anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 36 Grad – und ein Ende ist (derzeit) nicht in Sicht. Des einen Freud, des anderen Leid: Während viele junge Menschen das hochsommerliche Wetter genießen, ins kühle Nass springen oder die Berge erkunden, kann die extreme Hitze für Senioren, Kleinkinder und auch chronisch kranke Personen zur ernsthaften Belastung oder sogar Gefahr werden.<h3>\r\nGerade jetzt stellt sich die Frage: Wie geht Südtirol mit dieser Hitze um?<\/h3>Wir möchten von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Wie kommen Sie durch die heißen Tage? Haben Sie besondere Orte, an denen Sie Abkühlung finden? Gibt es persönliche Tipps oder bewährte Tricks, um einen kühlen Kopf zu bewahren?<h3>\r\nTeilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns!<\/h3>Schreiben Sie uns und schicken Sie uns gerne auch ein passendes Foto – bitte mit Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.<BR \/><BR \/><b>E-Mail an:<\/b> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>