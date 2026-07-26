„An diesem Wochenende also noch angenehme normale Sommerwerte, bevor die Temperaturen in der nächste Woche nur mehr eine Richtung kennen, nämlich nach oben“, fasst Landesmeteorologe Dieter Peterlin die Wetterlage in Südtirol zusammen.<BR \/><BR \/>Am heutigen Sonntag scheint am Vormittag in den meisten Landesteilen noch die Sonne, bevor am Nachmittag und Abend aus Südwesten feuchtere Luftmassen einsickern und lokal gewittrige Regenschauer mit sich bringen. Mit Höchstwerten zwischen 23 und 29 Grad bleiben die Temperaturen dabei im verträglichen Bereich.<BR \/><BR \/>Auch der Wochenstart bleibt vorerst noch vergleichsweise mild: Am Montag sorgt Nordwind für recht sonniges Wetter bei maximal 33 Grad, nur vereinzelt sind kurze Regenschauer möglich.<h3>\r\nDie Temperaturen kennen nur eine Richtung<\/h3>Ab Dienstag übernimmt die Sonne dann endgültig das Kommando. Der Himmel präsentiert sich weitgehend ungetrübt, und die Quecksilbersäulen klettern im Etsch- und Eisacktal bereits wieder auf die 35-Grad-Marke. So soll es laut Prognosen dann auch in den folgenden Tagen weitergehen.<BR \/><BR \/>Landesmeteorologe Dieter Peterlin bringt es auf den Punkt: „Dass die vierte Hitzewelle kommt, ist bereits fix. Es gilt noch abzuwarten wie stark sie wird und wie lange sie andauert.“<BR \/><BR \/> Ab Donnerstag wird es im ganzen Land heiß, die Temperaturen erreichen Spitzenwerte von bis zu 37 Grad. <h3>Bereits die vierte Hitzewelle in diesem Sommer<\/h3>Damit rollt bereits die vierte Hitzewelle dieses Sommers auf Südtirol zu. Bereits im Spätfrühling Ende Mai bescherte die erste Hitzewelle Südtirol Höchstwerte von bis zu 36,5 Grad.<BR \/><BR \/>Nach einer kühleren und feuchten Phase zur Monatsmitte baute sich ab dem 20. Juni die zweite Welle auf. <BR \/><BR \/>Die dritte Hitzewelle setzte ab dem 11. Juli ein und brachte vor allem im Etschtal und Unterland tropische Nächte, hohe Luftfeuchtigkeit und offizielle Hitzewarnungen.<BR \/><BR \/>Ab Donnerstag heißt es also wieder: Schatten suchen, ausreichend trinken und die Mittagssonne meiden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie hier.<\/a>