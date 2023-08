Hitzewellen-Risikozone: Bozen, Brescia und Florenz sind „Stufe Rot“

Diese Hitzewellen-Risikostufe erreichen ab Freitag, 18. August, auch Bologna und Perugia, die heute und morgen noch als Orange gelten.Rom und Frosinone erreichen ab morgen die orangene Risikostufe, die auch übermorgen, am Freitag, bestehen bleibt.Ebenfalls am Freitag steigt die Gefahrenstufe in Latina, Rieti und Verona auf Orange.Das Gesundheitsministerium wertet Hitzewellen dann als solche, wenn mehrere Tage hintereinander sehr hohe Temperaturen gemessen werden, die oft mit einer hohen Luftfeuchtigkeit einhergehen.