Auf den ersten Blick wirken die Zahlen aus Rom wie eine gute Nachricht. Kurz vor dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember hat das Gesundheitsinstitut Istituto Superiore di Sanità (ISS) seine jüngste Bilanz vorgelegt: Im Jahr 2025 wurden in Italien 2.220 neue HIV-Infektionen registriert. Das entspricht einem Rückgang von 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem noch 2.413 Fälle gezählt wurden. Mit einer Inzidenz von 3,8 Neudiagnosen pro 100.000 Einwohner liegt das Land zudem deutlich unter dem Durchschnitt der Europäischen Union (5,2) und Westeuropas (5,4).<BR \/><BR \/>Doch hinter diesem moderaten Rückgang verbirgt sich ein anhaltendes strukturelles Problem, das Epidemiologen alarmiert: das sogenannte Late Presentation – die zu späte Diagnose. Laut dem Bericht des staatlichen Aids-Zentrums erhielten im vergangenen Jahr 59,1 Prozent der Betroffenen ihren positiven Befund erst zu einem Zeitpunkt, an dem das Immunsystem bereits erheblich geschwächt war. Bei mehr als einem Drittel dieser Spätdiagnostizierten (37 Prozent) war die Immunschwächekrankheit Aids bereits ausgebrochen.<BR \/><BR \/>Schätzungen des ISS zufolge vergehen in Italien im Schnitt rund fünf Jahre zwischen der eigentlichen Ansteckung und der medizinischen Feststellung des Virus. Besonders lang bleibt die Infektion bei heterosexuellen Männern sowie bei Menschen ohne italienische Staatsbürgerschaft unentdeckt – oft, weil das eigene Risikobewusstsein fehlt oder Hürden beim Zugang zum Gesundheitssystem bestehen.<BR \/><BR \/>Das epidemiologische Profil der Neudiagnosen zeigt dabei klare Schwerpunkte. Über vier Fünftel der im Jahr 2025 neu registrierten HIV-Positiven sind Männer (80,3 Prozent). Das Medianalter liegt insgesamt bei 42 Jahren (42 Jahre bei Männern, 43 Jahre bei Frauen). Die höchste Infektionsrate verzeichnete das Institut allerdings in einer jüngeren Altersgruppe: Bei den 30- bis 39-Jährigen lag die Inzidenz bei 8,9 Fällen pro 100.000 Einwohner.<BR \/><BR \/>Geografisch konzentriert sich das Geschehen vor allem auf die bevölkerungsreichen Regionen und urbanen Zentren des Landes. Die höchste regionale Inzidenz verzeichnete Latium mit 5,3 Fällen pro 100.000 Einwohner, gefolgt von der Lombardei und der Toskana (jeweils 4,6). Auf Provinzebene führen die großen Metropolen die Statistik an: Mailand liegt mit einer Inzidenz von 6,2 an der Spitze, dicht gefolgt von Rom (6,0) und Florenz (4,7).<BR \/><BR \/>Für das Gesundheitssystem in Italien bleibt die Botschaft der aktuellen Erhebung ambivalent: Zwar greifen Prävention und moderne Therapien, um die allgemeine Ausbreitung des Virus einzudämmen. Solange jedoch fast sechs von zehn Infizierten jahrelang unwissentlich mit dem Virus leben, bleibt die unsichtbare Weitergabe ein zentrales Risiko – und die frühe Testung die größte Herausforderung.