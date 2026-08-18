Der Kletterunfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr, am eigentlichen Einstieg des Klettersteigs, unmittelbar nach der Seilbrücke. Offenbar war es zuvor zu einem Fehler bei der Handhabung seines Klettersteigsets gekommen, wie der Bergrettungsdienst in einer Aussendung schreibt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1348458_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Mann aus dem Val di Sole zog sich bei dem Sturz ein Trauma am rechten Fuß zu und klagte über starke Schmerzen. Die Bergrettung Meran rückte mit sieben Einsatzkräften aus und versorgte den Verletzten gemeinsam mit dem Weißen Kreuz Naturns. Da der Verunfallte auf der alten Schnalser Straße zum Liegen gekommen war, konnte der Einsatzort gut fußläufig erreicht werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1348461_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zur weiteren Schmerztherapie wurde der Notarzt des Rettungshubschraubers Pelikan 1 mittels Winde zur Unfallstelle abgelassen. Nach der Erstversorgung wurde der Patient in das Krankenhaus Meran eingeliefert. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.