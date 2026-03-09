Ende Februar haben die Carabinieri einen 26-jährigen Mann verhaftet, nachdem die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung rund 100 Gramm Haschisch beschlagnahmt hatten. <BR \/><BR \/>Für den Mann, der als Saisonangestellter in einem Hotel im Hochabtei angestellt und den Beamten bereits bekannt war, klickten die Handschellen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Verhaftung wurde Anfang März bestätigt. Gleichzeitig wurde gegen den Beschuldigten ein Aufenthaltsverbot für Südtirol verhängt.<BR \/><BR \/>Im Februar führten die Beamten überdies auch eine Razzia samt Drogenhund in einer Unterkunft für Saisonarbeiter durch.<BR \/>Dabei stellten die Carabinieri bei drei jungen Barkeepern insgesamt 25 Gramm Haschisch, zwei Gramm Kokain und zwei Gramm Marihuana sicher. Sie wurden als Drogenkonsumenten gemeldet.