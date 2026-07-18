Die Bäuerin war gegen 16 Uhr nachmittags gemeinsam mit ihrem Mann mit einem Geländewagen auf einer Forststraße oberhalb von La Ila\/Stern unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Straße ab und geriet auf der angrenzenden Wiese ins Rutschen. Dabei wurde Martina Valentin Adang aus dem Wagen geschleudert und erlitt ein schweres Polytrauma. Trotz der sofortigen Hilfe durch die Bergrettung Hochabtei, das Team des Notarzthubschraubers Aiut Alpin, die Feuerwehr Stern und die Finanzpolizei konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Ihr Mann, der den Wagen gelenkt hatte, blieb bei dem Unfall fast unverletzt, wurde aber zur Kontrolle ins Krankenhaus Bruneck gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.<h3>\r\nDorfgemeinschaft trauert um „herzliche Persönlichkeit“<\/h3>Mit Martina Valentin Adang verliert Abtei eine im Dorf bekannte und geschätzte Persönlichkeit. Bürgermeister Christian Pedevilla sprach gestern von großer Betroffenheit in der Gemeinde und drückte der Trauerfamilie seine Anteilnahme aus. Manfred Canins vom Tourismusverein Alta Badia nannte die Verstorbene eine engagierte und herzliche Persönlichkeit. Über viele Jahre hinweg war sie aktiv beim traditionellen Leonardiritt dabei. Als Mitglied der Trachtengruppe Abtei gestaltete sie jedes Jahr mit viel Liebe und Geschick den Festwagen mit den heimischen Produkten. Diese wurden anschließend für einen wohltätigen Zweck verkauft. Viele im Hochabteital kannten Martina Adang auch als hervorragende Köchin und als leidenschaftliche Blumenliebhaberin. Ihr gepflegter Hofgarten war für alle, die daran vorbeigingen, eine Augenweide.<BR \/><BR \/>Um die Verstorbene trauern ihr Mann, die beiden erwachsenen Kinder sowie eine große Trauerfamilie.