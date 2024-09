Hochfeiler: Urlauber müssen Touren abbrechen

Mittels Windenbergung an Bord des Hubschraubers geholt

Ein weiterer Abstieg ins Tal war nicht möglich. Ein zufällig vorbeikommender Bergretter aus Tirol versorgte die Frau bis zum Eintreffen der Bergrettung Die Bergung verzögerte sich, da sämtliche Hubschrauber der Landesflugrettung im Einsatz standen. Als der Hubschrauber des Aiut Alpin für die Bergung der Patientin in Sterzing eintraf, wurden die Bergrettungsdienste zu einem weiteren Einsatz auf das Mandelseitenjoch gerufen. Dort war ein holländischer Tourist aufgrund gesundheitlicher Probleme in Schwierigkeiten geraten. Er war völlig erschöpft und dehydriert.Zuerst wurde der Patient vom Notarzthubschrauber Aiut Alpin vom Mandelseitenjoch geborgen und nach Sterzing gebracht.Daraufhin flog der Hubschrauber nach Pfitsch, um die Patientin vom Hochfeiler-Weg zu bergen. Die Frau wurde mittels Windenbergung an Bord des Hubschraubers geholt und nach Sterzing geflogen. Anschließend brachte sie die Bergrettung ins Krankenhaus Sterzing.