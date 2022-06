Hochgeschwindigkeits-Bahn: Waggon entgleist – keine Verletzten

Die Bahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke ist am Freitag auf der Nord-Süd-Achse durch den Unfall in einem Tunnel in Rom unterbrochen worden. Ein Waggon eines Zuges, der von Turin nach Neapel unterwegs war, ist entgleist.