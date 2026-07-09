Ein Hubschrauber unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft. Das Feuer war den Angaben zufolge im neunten Stock im Lager einer tschechischen Sportschuhe-Marke ausgebrochen und breitete sich von dort rasch aus. Zur Ursache des Brandes wurden noch keine Angaben gemacht.<BR \/><BR \/>Das Fabrikhochhaus Nummer 34 wurde in den Jahren 1949 bis 1955 als zentrales Lager der damaligen Schuhfabrik Svit („Licht“), den von den Kommunisten verstaatlichten Bata-Werken, errichtet.<BR \/><BR \/>Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Die Stadtverwaltung forderte die Bewohner von Zlin auf, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden allein an der Lagerware der betroffenen Sportschuhe-Marke Vasky wurde von deren Besitzer auf umgerechnet sechs bis siebeneinhalb Millionen Euro geschätzt, wie die Agentur CTK berichtete. Rund 75.000 Paare seien vernichtet worden.