Gegen 16.30 Uhr gerieten zwei deutsche Kletterinnen, beide um die 60, bei der Dibona-Kante auf den Drei Zinnen in Schwierigkeiten. Eine rutschte ein Stück ab, blieb aber unverletzt. Wegen des Schocks konnten beide nicht mehr weiterklettern. Der Notarzthubschrauber Aiut Alpin barg sie per Winde aus der Wand und übergab sie am Paternsattel der Bergrettung, die sie nach Misurina brachte.<BR \/><BR \/>Kurz nach 17 Uhr wurden die Bergretter erneut gerufen. Oberhalb des Pragser Wildsees war ein einheimischer Radfahrer gestürzt und hatte sich am Rücken verletzt. Nach der Erstversorgung brachte ihn das Weiße Kreuz ins Spital.