Hochsommerliche Temperaturen, Sonnenschein und Gewitter

Am heutigen Sonntag ist es sehr sonnig und stabil – und auch in den kommenden Tagen geht es sommerlich weiter.

Angenehme Wettebedingungen am Sonntag: Ein blauer Himmel und wenige Wolken. So präsentierte sich das Wetter am frühen Nachmittag (im Bild der Vinschger Sonnenberg, mit Blick von Latsch aus auf St. Martin im Kofel). - Foto: © am