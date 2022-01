Hochwasser in Indonesien fordert Tote

Fast 30.000 Bewohner der Provinz Aceh seien auf der Flucht vor den Wassermassen, die mehr als 11.000 Häuser überflutet hätten, teilte Abdul Muhari, Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde, am Donnerstag mit. Auch 41 Hektar Reisfelder seien betroffen.Schwere Regenfälle hatten am Montag den Bezirk Nord-Aceh auf der Insel Sumatra heimgesucht. Während der Regenzeit in dem südostasiatischen Land zwischen Oktober bis März kommt es immer wieder zu Überschwemmungen und Erdrutschen.

apa