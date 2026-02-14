Medienberichten zufolge wurden infolge des Sturms „Nils“ örtlich hunderte Menschen vorsichtshalber aus ihren Häusern gebracht. 182.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Bei dem Sturm waren in dieser Woche mindestens zwei Menschen in Frankreich ums Leben gekommen. Zeitweise waren fast 900.000 Haushalte vom Strom abgeschnitten.<BR \/><BR \/>Seit 20 Jahren habe es noch nie für so viele Abschnitte von Wasserläufen gleichzeitig Warnungen gegeben, sagte Lucie Chadourne-Facon, Chefin von Vigicrues, dem Sender France Info. Sowohl das geografische Ausmaß als auch die Dauer des Hochwassers seien außergewöhnlich.