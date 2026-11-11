<BR \/>Früher setzte das regelmäßig auftretende Hochwasser den Nagern zu, indem es ihre unterirdischen Unterschlüpfe überflutete. Heute bleiben diese Rückzugsorte dank des Schutzsystems häufiger trocken, sodass sich die Tiere ungestörter vermehren können.<BR \/><BR \/>Das Mose-System besteht aus 78 beweglichen Fluttoren an den drei Hafeneinfahrten Lido, Malamocco und Chioggia. Bei erhöhtem Wasserstand werden die Sperren angehoben, um die Lagune vor Überschwemmungen zu schützen. Aktiviert wird das System bei einem Pegelstand von mehr als 110 Zentimetern. Es kann Venedig vor Hochwasserständen von bis zu drei Metern bewahren.<BR \/><BR \/>In diesem Jahr wurde Mose bislang 30-mal aktiviert. Alle Einsätze entfielen auf den Zeitraum zwischen dem 28. Jänner und dem 20. Februar. Die ungewöhnlich hohe Zahl wird auf überdurchschnittliche Wasserstände zurückgeführt. Früher drang das Hochwasser bei entsprechenden Pegelständen in Keller, Kanäle, Abwassersysteme und tiefer gelegene Gebäudebereiche ein. Dabei ertranken zahlreiche Rattenjunge, während erwachsene Tiere ihre Unterschlüpfe verlassen mussten. Dieser Effekt trug dazu bei, die Population auf natürliche Weise zu begrenzen. Durch den Hochwasserschutz bleiben die unterirdischen Rückzugsorte nun häufiger von Überschwemmungen verschont.<BR \/><BR \/>In Venedig sind vor allem zwei Rattenarten verbreitet: die Wanderratte (Rattus norvegicus) und die Hausratte (Rattus rattus). Beide gelten als invasive Arten und können erhebliche Schäden verursachen. Während Hausratten bevorzugt trockene Bereiche besiedeln und gut klettern können, halten sich Wanderratten vor allem in Bodennähe auf. Sie leben unter anderem in Abwasserkanälen und an Orten, an denen sie leicht Nahrung finden.<BR \/><BR \/>Neben den veränderten Hochwasserbedingungen begünstigt auch der Tourismus die Ausbreitung der Tiere. Die zahlreichen Besucher hinterlassen täglich große Mengen an Lebensmittelabfällen, die den Nagern als zusätzliche Nahrungsquelle dienen.<BR \/><BR \/>Die möglichen Folgen des Mose-Systems reichen jedoch über die Entwicklung der Rattenpopulation hinaus. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlichte Studie unter Beteiligung des Nationalen Instituts für Ozeanografie und Angewandte Geophysik (OGS) in Triest weist auf mögliche Auswirkungen auf den Wasseraustausch in der Lagune hin.<BR \/><BR \/>Mit dem infolge des Meeresspiegelanstiegs voraussichtlich häufigeren Einsatz der Sperren könnte der natürliche Austausch des Lagunenwassers beeinträchtigt werden. Dies könnte die Sauerstoffversorgung verschlechtern, übermäßiges Algenwachstum begünstigen und dazu führen, dass sich Schadstoffe aus dem Festland stärker im Wasser anreichern.