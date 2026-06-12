So hoch sei das Thermometer in der Antarktis zuvor noch nie geklettert. Die Juni-Durchschnittstemperatur an der Esperanza-Station liegt den Angaben zufolge eigentlich bei minus 6,2 Grad.<BR \/><BR \/>Auch an anderen Forschungsstationen wurden den Angaben zufolge seit Beginn des Monats ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. Der bisherige Juni-Rekordwert für die Antarktis stammt aus dem Jahr 1998. Damals wurden 13,3 Grad gemessen.<BR \/><BR \/>Angesichts der für die Jahreszeit vergleichsweise hohen Temperaturen schmilzt das Eis in der Antarktis derzeit laut Experten schneller als üblich.