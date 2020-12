Höchste Lawinenwarnstufe in den Sextner Dolomiten

In den am stärksten betroffenen Regionen fielen 80 bis 140 Zentimeter Schnee.In vielen Regionen fielen am Sonntag 60 bis 110 Zentimeter Schnee, lokal sogar noch mehr. Erschwerend kommt noch der starke Südwind hinzu, der eine Schneestauung verursacht.Im restlichen Südtirol gilt Lawinenwarnstufe „groß“ (Gefahrenstufe 4 von 5). Die Lawinensituation ist also auch am heutigen Sonntag weiterhin kritisch.

