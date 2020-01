Höchster Luftdruckwert seit 13 Jahren

Wie berichtet ist der Luftdruck in Südtirol derzeit ungewöhnlich hoch. Am Montag lag er in Bozen bei 1046 Hektopascal (hPa). Über Nacht ist er, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet, noch weiter gestiegen.