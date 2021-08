Höchster Wert seit Mai: Mehr als 900 Neuinfektionen in Österreich

Deutlich mehr Erkrankte als zuletzt müssen im Krankenhaus versorgt werden: 197 Personen sind aktuell hospitalisiert, um 21 mehr als am gestrigen Dienstag. 48 Menschen benötigten intensivmedizinische Betreuung. Das sind um acht Patientinnen und Patienten mehr als am Dienstag und um 23 mehr als noch vor einer Woche.Konkret kamen in den vergangenen 24 Stunden 902 neue Fälle hinzu. Das ist deutlich mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 597 Fällen. Es ist auch der höchste Wert seit dem 13. Mai. Damals wurden laut Innen- und Gesundheitsministerium 933 Neuinfektionen binnen 24 Stunden dokumentiert. Mit Stand Mittwoch gelten österreichweit 6811 Menschen als aktiv infiziert, um 366 mehr als am Dienstag.

apa