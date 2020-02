Höhepunkt der Grippewelle in Österreich überschritten

Allerdings war immer noch eine starke Influenzavirusaktivität zu bemerken. In 70 Prozent aller Proben des Überwachungsnetzwerkes konnten Influenzaviren nachgewiesen werden. Vorherrschend ist nach wie vor der Influenza-Virus Typ A.In Wien wurden knapp 12.900 Neuerkrankungen gemeldet, vergangene Wochen waren es noch 13.900. In Graz waren es rund 4.300 Fälle, in der Woche davor mehr als 6.500. Laut DINÖ ist normalerweise in den Kalenderwochen sieben und acht das Maximum der Influenza-Aktivität erreicht. Dieses könnte nun bald überschritten werden.

apa