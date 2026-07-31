Der 30. Juli 2026 geht damit in die jüngere Geschichte ein. Es war dies nicht nur der bisher heißeste Tag dieses Sommers – wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin schreibt auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt, wurde „die höchste Temperatur in Südtirol seit vier Jahren gemessen“. <BR \/><BR \/>Verschnaufpause ist nach wie vor keine in Sicht. Die Temperaturen gehen zwar leicht zurück, „allerdings wird es schwüler“, so Peterlin. In den kommenden Tagen muss deshalb jeweils auch mit örtlichen Hitzegewittern gerechnet werden.