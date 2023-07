Höhlenforscherin steckt in 150 Meter Tiefe fest: Auch Südtiroler bei Rettung

Bereits zweieinhalb Tage gibt es für die Höhlenforscherin Ottavia Piana kein weiterkommen: Verletzt sitzt sie in der Grotte „Bueno Fonteno“ in der Nähe des Iseosees fest.Bereits seit Sonntag versuchen die Rettungskräfte die 31-Jährige zu bergen. Bisher scheiterten die Rettungsversuche allerdings aufgrund technischer Problem und immer wieder vorkommender Wassereinbrüche, wie italienische Medien berichten.Die Rettungsaktion gestalte sich als sehr schwierig: Enge Gänge, nasse Steilwände und Wassergräben machen das Weiterkommen schwierig.Mittlerweile stehen rund 60 Rettungskräfte im Einsatz, darunter auch ein Pfleger und 2 Techniker der Berg- und Höhlenretter des Südtiroler CNSAS. Auch am heutigen Dienstag läuft die Rettungsaktion wieder auf Hochtouren. Läuft alles nach Plan, soll die Verletzte am Nachmittag geborgen werden.