„Ich fischte das Stück Holz aus dem Wasser und las ,Falser Alm Nr. 4' und begann im Internet zu recherchieren. So habe ich verstanden, dass der Wegweiser aus schönen Bergen kommt und dass wohl die Etsch diese Flaschenpost zum Meer gebracht hat", erzählt sie. <BR /><BR />Angelica Ricchi spazierte mit ihrer Mutter den Strand entlang, als ihre Mutter auf das Stück Treibholz aufmerksam geworden sei. „Es trieb noch im Wasser und, neugierig wie ich bin, bin ich bin hinein und hab es herausgefischt", erzählt die junge Frau.<BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1208613_image" /></div>
<BR /><BR />Sie habe gleich gemerkt, dass es nicht ein gewöhnliches Stück Holz war. „Im Internet habe ich nach dem Namen gesucht und bin schließlich in euren schönen Bergen gelandet. Ich habe sogar auch gelesen, dass es Ende Juli dort Unwetter gegeben hat. Es war schon eine besondere Emotion diesen Wegweiser zu finden", sagt Angelica Ricchi. Das Stück Wegweiser habe sie mit sich nach Hause genommen. „Und ich habe mir vorgenommen, die Hütte zu besuchen. So hat mich der Wegweiser eben am Meer zu euch in die Berge geführt. Ich liebe die Berge", sagt sie. Sie wohnt 20 Kilometer vom Meer entfernt. „Und Rosolina Mare ist der Ort, wo ich immer am Strand spazieren gehe – vor allem im Winter. Das Meer gibt immer alles zurück. Man findet die unterschiedlichsten Dinge. Aber ein Wegweiser war noch nicht darunter", sagt Ricchi. <BR /><BR />Astrid Falkensteiner von der „Valser Alm", wie man die Alm im hinteren Kalmtal richtig schreibt, ist auch ganz überrascht, welche weite Reise der Falser-Alm-Wegweiser gemacht hat. <BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1208616_image" /></div>
<BR /><BR />Und eben weil die „Valser" Alm auf den Wegweisern mit „F" geschrieben wird, seien sie im Internet nur schwer zu finden, klärt Almwirtin Falkensteiner auf. „Wir hier heroben bei der Alm vermissen kein Schild, aber wahrscheinlich hat es das Unwetter im Juli oberhalb von St. Martin mitgerissen", sagt Astrid Falkensteiner.