Im Mittelpunkt standen die zusätzlichen technischen Untersuchungen zu den weiterhin möglichen Varianten für die Tunnelportale und die Baustellenflächen, welche die Stadt beim vorangegangenen Treffen angefordert hatte. Für das Land nahmen Mobilitäts- und Infrastrukturlandesrat Daniel Alfreider, Ressortdirektor Martin Vallazza sowie Ingenieure der Abteilung Infrastruktur teil. <BR \/><BR \/>Die Stadt Bozen war durch Bürgermeister Claudio Corrarati, Stadtrat für öffentliche Arbeiten und Raumplanung Stephan Konder und Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser vertreten. Die Projektierenden von PlanTeam, EUT Engineering, Pasquali-Rausa Engineering und Sölva - Christian Sölva Landscape Architecture stellten die Ergebnisse der vertiefenden Untersuchungen vor und gingen auf die von der Stadt aufgeworfenen technischen Fragen ein. Die Planungsbüros arbeiten derzeit das vom Land finanzierte Projekt weiter aus. <BR \/><BR \/>Im Detail vorgestellt wurden die weiterhin technisch umsetzbaren Varianten für die Tunnelportale im Norden und Süden. Der mittlere Abschnitt des Tunnels, der großteils durch Felsen verläuft, bleibt unverändert. Die Untersuchungen befassten sich insbesondere mit dem Grundwasser, möglichen Überschneidungen mit der Bahnlinie und der Brennerautobahn, der Einbindung in das Stadtgebiet sowie den Auswirkungen auf Gebäude und Grundstücke. Geprüft wurde zudem die Vereinbarkeit der Varianten mit künftigen städtebaulichen Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf das Landschaftsbild. <BR \/><BR \/>Gemeinsam mit den Ingenieuren des Landes erläuterten die beauftragten Planer auch mögliche Baustellenflächen im Norden und Süden. Dabei wurden deren Lage, Zufahrten und logistische Organisation näher betrachtet. Anhand konkreter Beispiele bereits umgesetzter Bauvorhaben zeigten die Fachleute zudem auf, welche Auswirkungen die Baustellen auf den Verkehr, die angrenzenden Wohngebiete und die dort angesiedelten Tätigkeiten haben könnten. <BR \/><BR \/>Mit den vertiefenden Untersuchungen konnten die beim vorangegangenen Treffen aufgeworfenen Fragen der Stadt im Detail behandelt und die technischen Aspekte der verschiedenen Varianten weiter geklärt werden. Zum Abschluss wurden die aktualisierten technischen Unterlagen und Ergebnisse ausgetauscht. Auf dieser Grundlage werden Land und Stadt Bozen nun die weiteren Schritte prüfen. Die Zusammenarbeit wird fortgesetzt, mit dem gemeinsamen Ziel, die für die Stadt am besten geeignete Lösung zu finden.