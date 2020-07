Hofer und Spar rufen Pizzateig wegen Fremdkörper zurück

Der Vorlieferant der Soßen kann nicht gänzlich ausschließen, dass sich weitere Teilchen in den Gläsern befinden, schrieb Hofer. Die potenzielle Gefahr geht ausschließlich von der beigepackten Tomatensoße aus, daher wird empfohlen vom Verzehr dieser abzusehen, der Pizzateig sei jedoch unbedenklich. Das Produkt ist österreichweit in den Filialen der Hofer KG erhältlich. Der Verkauf der betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) wurde sofort gestoppt.Das Produkt kann in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Es wurde zudem eine Hotline eingerichtet, sie ist unter +43 57030 355 00, von Montag bis Freitag von 7:.5-20:00 Uhr und am Samstag von 7.15-18.00 Uhr besetzt. Auch das entsprechende Spar-Produkt kann nicht mehr gekauft werden. Kunden können das Erzeugnis im nächstgelegenen Spar-, Eurospar-, Interspar-Markt oder bei Maximarkt auch ohne Kaufbeleg zurückgeben.- Cucina Nobile Pizza-Teig + Tomatensauce 600 g – MHD: 16.07.2020, 17.07.2020, 18.07.2020, 19.07.2020, 23.07.2020, 25.07.2020, 26.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 01.08.2020, 02.08.2020, 05.08.2020, 08.08.2020, 09.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020.- Cucina Nobile Rustikaler Pizza-Teig + Tomatensauce 600 g – MHD: 16.07.2020, 17.07.2020, 19.07.2020, 22.07.2020, 25.07.2020, 29.07.2020, 01.08.2020, 02.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 08.08.2020, 09.08.2020, 14.08.2020, 15.08.2020, 16.08.2020.- SPAR Backfertiger Pizzateig mit Tomatensauce 600g„ – MHD von 22.07.2020 bis 19.08.2020.

apa