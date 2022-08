Hofern: Abgängiger Pilzesammler wohlauf gefunden

Ein glückliches Ende hatte am Donnerstag eine Suchaktion in Hofern bei Kiens: Ein italienischer Pilzesammler (Jahrgang 1951) war seit den frühen Morgenstunden mit 2 Kollegen aus der Gegend von Pavia zuerst in Ulten und dann in Hofern unterwegs. Gegen Mittag hatten sie im Pustertal zuletzt Kontakt – im Bereich des Parkplatzes zur Moarhof Alm.