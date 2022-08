Brandstifter gefasst – „Hoffentlich ist jetzt Ruhe“ Brandstifter gefasst – „Hoffentlich ist jetzt Ruhe“

Der am Freitag in Bozen geschnappte mutmaßliche 21-jährige Brandstifter sitzt im Hausarrest bei seinen Eltern. Bekanntlich wurde der junge Mann aus Bozen am Freitag im Zuge eines Brandeinsatzes beim Glaningerweg dingfest gemacht.