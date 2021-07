Hoffnung auf Trendumkehr in Europas Infektions-Hotspots

Die Niederlande hatten mit Ende Juni nahezu alle Corona-Maßnahmen aufgehoben, der Besuch von Großveranstaltungen war für Geimpfte und negativ Getestete wieder erlaubt. Bei einem Open-Air-Musik-Festival in Utrecht infizierten sich daraufhin über 1000 Menschen und die Regierung verschärfte die Regeln wieder. Nachtclubs und Diskotheken wurden geschlossen und die Zahl an Neuinfektionen sank.Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz in den Niederlanden bei 316 Fällen pro Million Einwohner an täglichen Neuinfektionen (Stand 27. Juli), vor einer Woche war sie noch erheblich höher, bei nahezu 600 Fällen.Auch in Großbritannien bewegt sich die Kurve seit einer Woche nach unten: Mitte Juli verzeichnete das Land über 54.000 Fälle an nur einem Tag, seither sanken die Fallzahlen und liegen derzeit bei etwas über 23.000 Fällen pro Tag (Stand: 27. Juli), was einer 7-Tage-Inzidenz von etwa 482 Fällen pro Million Einwohner entspricht.Am Dienstag meldeten die Behörden jedoch den Tod von 131 Menschen – der höchste Tageswert seit mehr als vier Monaten trotz der hohen Impfrate in Großbritannien. Aktuell sind dort über 55 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert.Nachdem die Infektionszahlen in Portugal im Juni und Juli kontinuierlich gestiegen waren, zeichnete sich in den vergangenen 4 Tagen ein Rückgang der Infektionszahlen der dritten Welle ab. Mitte Juli war im iberischen Land noch eine 7-Tage-Inzidenz von 326 Fällen je Million Einwohner registriert worden, derzeit liegt die Inzidenz nach 3 aufeinanderfolgenden Tagen des Abwärtstrends bei 305 Fällen, etwa 2300 Neuinfektionen (Stand 27. Juli).Lissabon will bis Ende August 70 Prozent der Erwachsenen vollständig impfen, um eine Notsituation in den Spitälern, wie sie während der letzten Welle im März vorherrschte, zu verhindern. Erstmals seit März waren mehr als 700 Menschen mit Corona in den Spitälern, hieß es seitens der portugiesischen Gesundheitsministeriums.Spanien befindet aktuell in der fünften Corona-Infektionswelle. Die Zahl an Neuinfektionen hat sich in den letzten Tagen auf hohem Niveau stabilisiert. Seit 23. Juli wurde im Land, in dem bisher 4.368.453 Corona-Infektionen erfasst wurden, eine 7-Tage-Inzidenz von 548 Fällen je Million Einwohner registriert.Spanien gilt in Deutschland als Hochinzidenzgebiet, auch Österreich hat PCR-Tests für Reiserückkehrer aus Spanien an den Flughäfen angekündigt. 55,5 Prozent der Spanier sind aktuell zweifach geimpft – laut spanischem Gesundheitsministerium waren am Dienstag jedoch bereits 16,2 Prozent aller Intensivbetten des Landes mit Corona-Patienten belegt.Besonders hohe Fallzahlen fanden sich auf der Party-Insel Mallorca. Angesichts der dortigen Corona-Lage könnten Partys unter freiem Himmel künftig verboten, Strände und Parks in den Nachtstunden geschlossen werden, hieß es seitens der spanischen Regierung.In Italien steigen die Corona-Fallzahlen aktuell wieder. Nach einer 7-Tage-Inzidenz von 12 Fällen je Million Einwohner am 1. Juli liegt die Inzidenz aktuell bei 76 (Stand 28. Juli).Italiens Regierung hatte vergangene Woche aufgrund der grassierenden Delta-Variante beschlossen, nur mehr Besucher mit Impfnachweis oder negativem Test Zutritt zu Innenräumen von Restaurants, Kinos, Museen, Theatern und Sportevents zu gewähren – der Ausnahmezustand gilt im Land noch bis Ende 2021. STOL hat berichtet. Bisher haben 2 Drittel der Italiener im Alter von über 12 Jahren zumindest eine Impfdosis erhalten, 49 Prozent der Bevölkerung gilt als vollständig immunisiert.

apa/stol