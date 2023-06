Hoffnung auf Überleben von „Titanic“-Abenteurern schwindet

Die Rettungstrupps unter Führung der US-Küstenwache verstärkten ihre Anstrengungen am Mittwoch erneut. Zuvor hatten mehrere Unterwassergeräusche Hoffnungen geschürt, das Tauchboot zu finden.Doch diese ließen sich Such-Koordinator Jamie Frederick zufolge nicht zuordnen: „Wir wissen nicht, was das ist“, sagte er in Boston. Das Tauchboot wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Die „Titan“ war mit 5 Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack des berühmten Luxusdampfers. Das „Titanic“-Wrack liegt in rund 3800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff „Polar Prince“ ab.Die Suche aus der Luft und mit Schiffen wurde indes weiter verstärkt. Ein französisches Spezialschiff wird in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) vor Ort erwartet. Es hat einen Tauchroboter an Bord. Die in der Nacht auf Mittwoch aufgenommenen Geräusche, die zunächst als Klopfen interpretiert wurde, könnten einem beteiligten US-Experten zufolge viele Ursachen haben.An Bord der „Titan“ befindet sich auch der Forscher Paul-Henri Nargeolet (77). Der als „Monsieur Titanic“ bekannte Franzose gilt als einer der besten Experten für das Wrack des 1912 gesunkenen Luxusliners. Weitere Insassen sind der britische Abenteurer Hamish Harding (58), der mehrere Guinness-Weltrekorde hält, sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48) und dessen 19-jähriger Sohn Suleman.Wie das „Oberbayerische Volksblatt“ berichtete, stammt Dawoods Ehefrau aus Deutschland. Der fünfte Vermisste ist laut Betreiberfirma Oceangate Expeditions der Unternehmenschef Stockton Rush (61) als Kapitän des Bootes.Die Zeit drängt dabei immer stärker: Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag (MESZ) reichen. Und selbst, wenn die Kapsel bis dann geortet ist, könnte eine erfolgreiche Bergung einige Zeit in Anspruch nehmen.Nach Angaben des Betreibers hat die 6,70 Meter lange „Titan“ ausreichend Sauerstoff, um fünf Menschen für 96 Stunden zu versorgen. In der Nähe der „Titanic“ knapp 700 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland sind die Bedingungen äußerst schwierig. Es herrscht pechschwarze Dunkelheit, und der Wasserdruck ist groß.